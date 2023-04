MIELE, DA PARIGI TRE MEDAGLIE D’ORO A LUCA FINOCCHIO: “QUALITA’ ABRUZZO RICONOSCIUTA NEL MONDO”

TORNARECCIO – “Porgo a nome personale e dell’intera giunta regionale le congratulazioni a Luca Finocchio per il prestigioso riconoscimento che la sua azienda ha ricevuto al concorso internazionale a Parigi”.

Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio: “La conquista di tre medaglie d’oro ai PIHA (Paris international honey awards) conferma la qualità della produzione abruzzese e il valore che viene riconosciuto al nostro miele in tutto il mondo. Grazie all’Apicoltura di Luca Finocchio, infatti, Tornareccio e l’Abruzzo si fanno conoscere non solo a livello nazionale ma internazionale grazie alla bontà e all’altissima qualità della produzione di miele”.