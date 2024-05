MIELE: D’ERAMO RIUNISCE FILIERA APISTICA, FOCUS SU SISTEMA QUALITA’ E CAMPAGNA COMUNICAZIONE

ROMA – Nuovo confronto al Masaf, Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con la filiera apistica.

Al centro del tavolo di settore – convocato dal sottosegretario all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, l’aquilano Luigi D’Eramo – la presentazione della bozza di disciplinare Sistema di qualità nazionale e le attività di promozione a sostegno del consumo di miele di qualità superiore.

Fra gli obiettivi della campagna di comunicazione – realizzata in collaborazione con Ismea e che si sta ultimando in questi giorni – quello di costruire una cultura del miele per un acquisto più consapevole e la valorizzazione del patrimonio unico del nostro paese che conta oltre 50 mieli uniflorali e una molteplicità di millefiori identitari caratterizzati dal diverso territorio di provenienza.

A breve pronta anche l’immagine coordinata della campagna social a cui saranno affiancati dei video tutorial e che avrà il suo clou al Salone del gusto di Torino in programma a fine settembre.

“Stiamo lavorando perché l’Sqn, che ha tenuto conto dei contributi della filiera, sia definito al più presto – spiega il sottosegretario in una nota – Il prossimo tavolo avrà come oggetto il nuovo Piano apistico nazionale. Il nostro obiettivo è dare a un comparto che riteniamo strategico strumenti che ne consentano la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela”.

“Per dare una diffusione ancora maggiore alla campagna di comunicazione social è nostra intenzione – aggiunge D’Eramo – coinvolgere anche gli Enti locali e altri soggetti come i Gal e i Parchi. Contemporaneamente prosegue l’impegno del Masaf e del Governo sul fronte dei controlli a tutela sia dei consumatori che dei produttori, per scongiurare le frodi e l’introduzione di prodotti adulterati o mieli di scarsa qualità provenienti da Paesi terzi”.