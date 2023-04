MIGLIAIA DI AQUILANI ALLA PROCESSIONE DEL VENERDI’ SANTO: A SCORTARE CRISTO MORTO POLIZIA DI STATO

L’AQUILA – Tanta gente alla processione del Venerdì Santo con scorta d’onore della statua del Cristo morto affidata alla Polizia di Stato.

La processione, la cui prima edizione risale al 1954 su iniziativa del compianto frate Salvatore Roccioletti, è organizzata dai Cavalieri del Venerdì Santo con la comunità dei frati di San Bernardino e con i Frati minori. I simboli, per lo più realizzati dall’artista Remo Brindisi, sono stati portati, come al solito, dalle tante confraternite che animano questo rito caro agli aquilani che ieri, nonostante il tempo incerto, erano numerosi, forse più del solito.

Il percorso, ieri, ha evitato il corso stretto e un lato di piazza Duomo, dove ci sono i cantieri andando a via dell’Arcivescovado passando davanti alle Anime Sante, risalendo poi per corso Federico II, corso Vittorio Emanuele per poi rientrare nella basilica di San Bernardino.

Il cardinale Giuseppe Petrocchi, insieme al vescovo ausiliare Antonio D’Angelo, ha celebrato la messa. La corale riunita si è avvalsa della direzione di Carlo Mantini con il supporto di Vincenzo Vivio con l’esecuzione del Miserere di Selecchy.