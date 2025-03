MIGLIAIA DI CONSENSI IN RETE PER I VIGILI DEL FUOCO AQUILANI PARTITI PER I CAMPI FLEGREI

L’AQUILA – Oltre 12.000 persone hanno interagito in rete per sostenere la colonna mobile del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco dell’Aquila partita giorni fa per dare aiuto ai colleghi di Pozzuoli (11 uomini più diversi mezzi) nei Campi Flerei, in Campania, dove si temono potenti scosse sismiche se non una possibile eruzione., al punti che e la popolazione è stata in parte evacuata.

Insomma un attestato ulteriore di stima per questo Corpo civile che da sempre è amatissimo in tutta Italia e all’Aquila in particolare soprattutto dopo il sisma del 2009.