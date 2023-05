MIGLIANICO BORGO IN POESIA, EMOZIONI PER LA GRANDE PARTENZA DELLA TERZA EDIZIONE DI “POETAMI”

MIGLIANICO – “La partenza della terza edizione del PoetaMi non poteva essere più emozionante”: esordisce così Giuseppe Timperio, consigliere delegato alla Cultura per il Comune di Miglianico (Chieti), in occasione della prima delle due giornate della III edizione del Festival “PoetaMi – Miglianico Borgo in Poesia” in onore e memoria di Paride Di Federico, concittadino, studente modello e poeta di riconosciuta sensibilità.

“Aver visto i ragazzi della secondaria di primo grado e della primaria seguire con attenzione i racconti di Gianluca Caporaso ci ripaga di tutto il lavoro fatto nell’organizzazione di questo importante evento. Da amministratori – conclude Timperio – siamo spesso distratti dalla quotidianità e la presenza di questi ragazzi in sala consiliare, con la loro curiosità genuina, ci restituisce l’entusiasmo da mettere nel fare le cose”.

Un esordio entusiasmante – si legge in una nota – ed all’insegna dei giovani studenti dell’Istituto Comprensivo I.C. Miglianico, e del laboratorio di poesia calligrafica con la dottoressa Serena D’Orazio per l’evento organizzato dalla Scuola Macondo – l’Officina delle Storie di Pescara fondata dallo scrittore Peppe Millanta e diretta dalla dottoressa Elisa Quinto, in collaborazione con la Pro Loco di Miglianico e con il patrocinio del Comune di Miglianico, grazie al sindaco Fabio Adezio e della Regione Abruzzo.

Il programma per la seconda giornata, ossia domani sabato 27 maggio è ricco: prevede infatti un workshop alle 9.30 con “Bottega Cinaski” a cura di Vincenzo Costantino Cinaski e delle presentazioni: alle ore 12.00 con “Quando la neve era bianca” (Ed. Delloiacono) di Dino Viani, alle ore 18.00 con “Quando piove canto più forte” (Neo Edizioni) di Paolo Fiorucci e alle 19.00 “Rime toscibili” (Ed. Ricerche & Redazioni) di Gino Bucci noto come L’abruzzese fuori sede, alle ore 20.00 invece ci sarà la presentazione “La terza geografia” (Neo Edizioni) di Carmine Valentino Mosesso.

La segreteria organizzativa del Premio è a cura della dottoressa Sara Caramanico. La cerimonia di premiazione della III edizione del Premio PoetaMi – Miglianico Borgo in Poesia invece, è prevista per le ore 21.00, seguirà un reading di Vincenzo Costantino Cinaski.

