MIGLIANICO: “BORSE DEI NUOVI NATI” CON LIBRI PER L’INFANZIA A 65 BAMBINI

MIGLIANICO – Saranno 65 i bambini, nati tra il 2021 e il 2022, che riceveranno la “borsa dei nuovi nati”, riproponendo un’iniziativa, sorta nel 2019 in collaborazione con il Centro Newton, alla quale hanno aderito anche i Comuni vicini.

Domani pomeriggio, 21 gennaio, alle 17, presso la sala consiliare del municipio di Miglianico (Chieti), ad ogni famiglia sarà affidato un kit composto da libri per l’infanzia, adatti dagli 0 ai 3 anni, per poter accompagnare la crescita del bambino anche dal punto di vista intellettuale.

L’iniziativa era stata finanziata quattro anni fa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con un fondo da 100 mila euro ed è stata accolta, oltre che dai Comuni, anche dagli Istituti Comprensivi del territorio, dai pediatri, dai distretti sanitari di base di Chieti e Francavilla, tutti messi in rete dal Centro Newton di Villamagna, diretto dal dottor Sandro Ciufici e dalla dottoressa Simona Rutolo.

Il Comune di Miglianico, vista l’importanza della manifestazione, ha deciso di finanziare con fondi propri la prosecuzione di questa occasione di incontro con i neo-genitori e di sostegno alla cultura. La cerimonia era stata sospesa l’anno scorso per evitare assembramenti e per mantenere in sicurezza i piccoli protagonisti di questa festa della cultura.

“La ‘borsa dei nuovi nati’ – spiega in una nota il sindaco di Miglianico, Fabio Adezio – è una di quelle iniziative che caratterizzano specificamente la nostra amministrazione, che sin dal suo insediamento ha messo in cima alle priorità per lo sviluppo del territorio la cultura e la memoria, che possono essere coltivate solo creando occasioni di apprendimento e di lettura, sin dalla più tenera età: il ‘pane della cultura’ non è meno necessario del ‘pane materiale’, poiché con questo si fa crescere e si fortifica l’uomo, mentre con quello si dà forma al cittadino, capace di comprendere e fare scelte per il bene comune”.