MIGLIANICO, COLPISCE FRATELLO DOPO LITE: MATTEO NON CE L’HA FATTA, MORTO A 18 ANNI

MIGLIANICO – Non ce l’ha fatta Matteo Giansalvo, il 18enne di Miglianico in coma da domenica dopo essere stato colpito alla testa dal fratello Giuseppe, 21 anni, al culmine di una lite in casa. Il ragazzo era ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Pescara.

“Di fronte ad un epilogo così tragico di una vicenda già triste e dolorosa, l’unico atteggiamento da assumere è quello del rispetto, fatto di silenzio e riflessione e, per chi crede, di preghiera”. È il primo commento del sindaco di Miglianico (Chieti), Fabio Adezio.

“Non tocca a nessuno di noi – prosegue il primo cittadino – formulare giudizi o dare valutazioni sui particolari della vicenda, sulla quale sta indagando la Magistratura con i suoi mezzi e le sue procedure, avvalendosi del lavoro discreto e professionale della nostra Stazione Carabinieri comandata dal luogotenente Corrado Perseo, quindi è inutile e dannoso alimentare quel fastidioso chiacchiericcio che si propaga, dal vivo e sui social, in occasioni del genere, cercando di pontificare di fronte a situazioni delle quali nulla si sa con precisione. Rimane per tutti il turbamento profondo per il fatto in sé, poiché è stata spezzata in un modo inatteso e tragico, all’interno delle mura domestiche, dove più ci si sente al sicuro, una giovane vita. Tuttavia, occorre anche che tutta la comunità si stringa attorno alla famiglia, toccata in maniera così profonda non solo da un lutto, ma anche da una pesante vicenda che la segnerà inevitabilmente e che lascerà un altro giovane segnato per sempre”.

“Poco può consolare, anche se è segno di una sensibilità immensa in un momento così doloroso e tragico, la scelta dei familiari di donare gli organi di Matteo che potrà almeno contribuire a salvare altre vite. Ribadisco che ognuno di noi in questa circostanza deve rifletter su ciò che una vicenda del genere, nella sua tragica semplicità, può dire alla vita di ciascuno: che, cioè, la rabbia spesso porta a conseguenze incontrollabili”, conclude.

