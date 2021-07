MIGLIANICO: MUORE PER ARRESTO CARDIACO INFERMIERA 48ENNE

CHIETI – Miglianico in lutto per l’improvvisa morte di Tamara Orsini, infermiera di 48 anni.

È stata trovata priva di vita davanti a casa all’alba. Causa del decesso, da quanto si apprende, un arresto cardiaco.

Ad un amico aveva spiegato, con un sms, poche ore prima della morte, di avvertire uno strano dolore alla spalla, e che avrebbe lasciato la chiave alla porta, in caso di allarme.

L’amico come rivela il quotidiano Il Centro, stava dormendo e ha letto il messaggio solo ieri mattina.

Profondo cordoglio per la morte di Tamara è stato espresso dai colleghi dell’ospedale San Massimo di Penne, increduli davanti alla triste notizia.

La salma è stata trasferita all’ospedale di Chieti per la ricognizione cadaverica, disposta dalla Procura.