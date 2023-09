MIGLIANICO: SUCCESSO DELLA TAPPA ABRUZZESE DEL TORNEO DI GOLF ACI CON 70 GIOCATORI IN GARA

CHIET – Una giornata di sole ha accompagnato 70 golfisti presenti domenica 3 settembre, sul green del Miglianico Golf & Country Club, per la trentacinquesima e penultima tappa della 32^ edizione di Aci Golf, il campionato italiano dei soci ACI, organizzata dall’Automobile Club Chieti. I Soci ACI vincitori hanno guadagnato il diritto a partecipare alla finale che, quest’anno, si disputerà in Sardegna (Pula) dal 24 al 30 settembre 2023, ospiti del Golf Club Is Molas.

Nel pomeriggio il vicepresidente di AC Chieti Pierluigi De Virgiliis ha provveduto a premiare i vincitori. Nella classifica della 1^ categoria il primo posto è andato a Alessio Matricardi, seguito da Marco Grandis e Davide Ferrara. A registrare il primo Lordo è stato Stefano Minto. Nella 2^ categoria si è imposto Andrea Iannotti, davanti al secondo classificato, Rocco Di Pillo, mentre Nicola Palestini ha ottenuto il terzo piazzamento. Maria Pia Rovini prima e Alberto De Santis secondo per la 3^ categoria, insieme a Eugenio Marra, primo e Pasquale Rozzi, secondo, per la 4^ categoria, parteciperanno alla finale soltanto qualora abbiano raggiunto un punteggio utile nel ranking nazionale.

Altri premiati sono stati la prima Lady, Oriana Cossa e il primo Gentleman, Fabrizio Ciammaichella. “Il circuito dell’Automobile Club d’Italia, ormai riconosciuto come uno dei più importanti e prestigiosi del panorama golfistico amatoriale italiano” ha dichiarato il vicepresidente De Virgiliis “conferma la passione dei nostri soci per questa disciplina sportiva che fonde insieme valori fondamentali come lealtà, onestà, cortesia, autodisciplina, moralità e rispetto per l’ambiente e per gli altri”.

“Considerato il livello dei partecipanti, il green dei campi da golf si associa molto facilmente alle belle auto, specie se eleganti e d’epoca”, ha sottolineato il direttore dell’ACI Roberto D’Antuono. “Per questo abbiamo provveduto ad attrezzare un apposito stand di ACI Storico, in modo da far conoscere meglio a tutti i partecipanti quello che da 10 anni rappresenta la casa degli appassionati e collezionisti di veicoli storici”.