MIGRANTI ALL’AQUILA: BIONDI, “DEPOSITATI IN PREFETTURA DA SOLITI SCIACALLI, NON SIAMO DISPONIBILI”

L’AQUILA – “Ci provano di nuovo: altri 25 migranti ‘di terra’ sono stati depositati sotto la prefettura dai soliti sciacalli che mercanteggiano esseri umani come fossero oggetti”.

Lo scrive sui social il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, presidente dell’Anci Abruzzo e responsabile Enti locali di FdI.

Dopo le polemiche esplose nei giorni scorsi sulla vicenda dei migranti, poi trasferiti in altre strutture del Paese, un altro gruppo si è accampato oggi pomeriggio davanti alla Prefettura dell’Aquila. (Qui il link)

“L’ho già detto e lo ribadisco – scrive il sindaco -: il Comune dell’Aquila NON È DISPONIBILE a ospitare chicchessia nei propri alloggi che non siano coloro che sono previsti nei programmi di accoglienza già in essere, né ora né mai”.

“Allo stesso modo chiederò che vengano individuati gli squallidi personaggi che lucrano sulla disperazione di queste persone, affinché gli aquilani possano guardarli in faccia e conoscere chi fa affari sulla pelle di donne e uomini in difficoltà e minano la pacifica convivenza della nostra comunità”, conclude.