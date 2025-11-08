MIGRANTI ALL’AQUILA: DE SANTIS, “PD VORREBBE SINDACO MUSULMANO COME A NEW YORK, NOI PER SICUREZZA”

L’AQUILA- “Il Partito democratico potrebbe proporre un candidato musulmano come a New York. Biondi sindaco che difende sicurezza” .

Torna all’attacco dell’opposizione, l’assessore comunale dell’Aquila Francesco De Santis, della Lega, sulla vicenda dei migranti della rotta balcanica arrivati in città.

“Bene fa il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi a tenere alto lo scudo della legalità e della lotta all’immigrazione clandestina in città. In questi anni di mandato, guidato dal Sindaco Biondi, il centrodestra ha saputo combattere con serietà e senza sensazionalismi il pericolo dell’immigrazione clandestina e l’arrivo di potenziali criminali e terroristi da tutto il mondo. Pericolo più volte confermato da arresti”.

“Pensiamo alla mafia nigeriana Black Axe ad Arischia o ai tre palestinesi, membri di una cellula militare legata alle ‘Brigate dei Martiri di Al-Aqsa’, che pianificavano attentati verso obiettivi civili e che sono stati arrestati proprio mentre si nascondevano nella nostra città. Il lavoro di queste ultime settimane, per stanare la regia che muove i fili dell’arrivo di quasi 100 pakistani irregolari in città, è apprezzato da tutti gli aquilani. Da tutti tranne che dal Partito Democratico, e dai suoi satelliti politici, che vorrebbero forse una città senza regole e senza controlli”.

“Forse è per questo – conclude l’Assessore leghista De Santis – che gli esponenti locali del PD esultavano per la vittoria del sindaco di New York, Zohran Mamdani. Vorrebbero magari candidare a L’Aquila anche loro un sindaco musulmano perchè hanno bisogno di voti in più?”