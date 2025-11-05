MIGRANTI ALL’AQUILA: DE SANTIS, “POLSO DI FERRO CON CHI AGEVOLA GLI INGRESSI DEI CLANDESTINI”

L’AQUILA – “Polso di ferro con chiunque pensi di costruire, nell’assoluta illegalità, dormitori abusivi e centri d’accoglienza non autorizzati”.

Così in un comunicato stampa l’Assessore municipale all’Urbanistica dell’Aquila Francesco De Santis (Lega). “Sono pericolose le affermazioni che leggiamo da giorni sulla stampa locale e nazionale. Promesse di permessi di soggiorno “facili”, associazioni che vorrebbero nascondere immigrati irregolari, proposte di dormitori abusivi. Come ricordava il Sindaco Biondi, che tanto ha fatto per il welfare ed il terzo settore, L’Aquila è sempre stata una città accogliente, piena di comunità di immigrati, europei e non, perfettamente integrati ed ormai a pieno titolo cittadini aquilani ed italiani. Uomini e donne per bene che con il loro lavoro contribuiscono alla crescita economica, sociale e culturale delle nostre città”.

“Ed anche per loro rispetto ” conclude De Santis ” continueremo a contrastare i ‘sabotatori interni’ che, avendo inteso l’immigrazione clandestina come un business particolarmente redditizio, continuano a far arrivare di nascosto in città decine di disperati. L’Aquila è e deve rimanere una città sicura. Come abbiamo dimostrato già nei mesi scorsi con alcune strutture residenziali abusive, il nostro sforzo sarà massimo per combattere con ogni norma ed ogni legge a nostra disposizione il proliferare di strutture abusive dedicate all’accoglienza indiscriminata e clandestina”.