BRUXELLES – La riunione straordinaria dei ministri dell’Interni europei sul dossier migranti, a quanto apprende l’Ansa da fonti europee, si terrà il 25 novembre.

In vista di un’azione che si presume in tempi rapidi dell’Ue sul dossier migranti, fonti europee sottolineano come “si lavorerà intensamente a un accordo politico sui principali punti” sul tavolo e “in particolare sull’intesa sui ricollocamenti e su una gestione trasparente e regolamentata dei salvataggi in mare”.