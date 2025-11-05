MIGRANTI: L’AQUILA CORAGGIOSA, “VERGOGNOSE PAROLE DI DE SANTIS, AZIONI CONCRETE, NON PROPAGANDA”

L’AQUILA – “Rimaniamo stupite/i dalle dichiarazioni rilasciate questa mattina sul tema dei migranti da parte dell’assessore leghista Francesco De Santis che dimostrano, ancora una volta, la superficialità di questa amministrazione. Una propaganda continua, quella portata avanti dal sindaco Pierluigi Biondi e dalla sua Giunta, che nulla ha a che fare con quello che dovrebbe essere il normale ruolo di un qualsiasi rappresentante delle istituzioni: quello di adoperarsi per intercettare e risolvere i problemi di tutta la comunità”.

È quanto si legge in una nota del gruppo di opposizione L’Aquila coraggiosa che replica all’assessore all’Urbanistica De Santis che, tra le altre cose, ha dichiarato: “Polso di ferro con chiunque pensi di costruire, nell’assoluta illegalità, dormitori abusivi e centri d’accoglienza non autorizzati”. (Qui il link)

“Mentre negli scorsi giorni – si legge ancora nella nota – il dibattito in merito alla questione migratoria e al tema dell’accoglienza si è positivamente acceso in città, riportando all’attenzione di tutte e tutti questioni come l’accoglienza sul nostro territorio, il futuro del Progetto Case ed il suo possibile utilizzo in tale ambito, nonché varie riflessioni su quanto siano sufficienti o meno i servizi che il Comune dell’Aquila ha già messo in campo, la destra locale continua a minimizzare la questione, anziché rispondere nel merito”.

“L’assessore De Santis, parlando di ‘associazioni che vorrebbero nascondere i migranti irregolari’ o di ‘dormitori abusivi’ dimostra la sua completa ignoranza sul tema, screditando così anche tutte le realtà che, purtroppo sempre più nell’ombra, lavorano quotidianamente nel sociale e nell’accoglienza tentando di coprire, spesso e volentieri, non ‘i migranti irregolari’ ma l’incapacità e l’inefficienza del governo cittadino. Nel frattempo, mentre l’assessore da sfogo alle sue esternazioni, nelle ultime ore sono arrivate in città 7 nuove persone migranti e, a denunciare preoccupazione, questa volta non sono solo le opposizioni, ma anche il Movimento Celestiniano che chiede, al prefetto e al sindaco, l’istituzione di un tavolo di concertazione per affrontare in modo coordinato la gestione dell’accoglienza”.

“Ci chiediamo quindi se almeno la voce del Movimento Celestiniano sarà ascoltata dalla maggioranza. Oppure se, anche di fronte a questo, si continuerà a mantenere un atteggiamento superficiale che altro non fa che nascondere e peggiorare un problema esistente, che la Giunta Biondi ha preferito non vedere fino a questo momento”, conclude la nota.