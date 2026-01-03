MILANO CORTINA 2026: OGGI FIAMMA OLIMPICA ALL’AQUILA, ACCENDERÀ IL BRACIERE IL RUGBYSTA D’ONOFRIO

L'AQUILA - Dopo Chieti e Pescara, la fiamma olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, arriva oggi all'Aquila.

A partire dalle ore 17 è prevista l'apertura del Villaggio Olimpico, con iniziative dedicate alla cittadinanza, al mondo sportivo e alle associazioni del territorio. Alle 17.30 sono in programma i saluti istituzionali, tra cui quello del sindaco Pierluigi Biondi, seguiti da momenti di intrattenimento musicale e dalla presenza dei partner ufficiali Eni e Coca-Cola.

A Marco D’Onofrio, tre volte campione d’Italia con L’Aquila Rugby che avrà il privilegio di accendere il braciere.

Domani la Fiamma Olimpica farà tappa anche nel territorio di Calascio. Nel corso della mattinata la staffetta arriverà a Rocca Calascio, con una cerimonia di accoglienza alla presenza delle autorità e delle associazioni del territorio.

La staffetta dei tedofori prenderà il via alle 18.25 da viale Crispi, attraversando diverse zone del centro storico cittadino, per concludersi alle 19.30 alla Villa comunale con la tradizionale accensione del braciere.

Il percorso completo della Fiamma a L’Aquila toccherà Viale Crispi, Viale Collemaggio, Piazzale Collemaggio, Via Giacomo Caldora, Via Strinella, Via Pescara, Via Castello, Viale Malta, Piazza Battaglione degli Alpini, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Duomo, Corso Federico II, Viale Crispi, Piazzale Caduti del Soccorso e Villa Comunale e piazzale dell’Emiciclo.

Il transito veicolare è vietato lungo l’intero percorso dalle 18.00 fino al termine della staffetta.

Tra i tedofori abruzzesi Paolo Aquilio e Christian Dervishi, atleti di Special Olympics; Giovanni Scalisi, campione italiano di slalom gigante e Alessandra Susmeli, campionessa internazionale di pattinaggio, Elena Zappone giovane atleta del Cus L’Aquila rugby femminile, la ginnasta aquilana Martina Ianni, vincitrice oro interregionale specialità gold senior 1.

I tedofori protagonisti a Calascio saranno Alessio Fiorini, Felice Flati, Lucio Le Donne, Monica Maurizio, Daniele Perilli e Francesco Sulpizio.

Grande soddisfazione è stata espressa da Guido Grecchi, direttore regionale di Special Olympics Team Abruzzo: "La fiamma olimpica non illuminerà solo la nostra città, ma anche il talento e la tenacia di atleti che hanno abbattuto ogni barriera. Vedere Paolo Aquilio e Christian Dervishi correre come tedofori rappresenta il coronamento di un percorso fatto di sacrifici, impegno e medaglie mondiali, ma soprattutto un momento di grande valore simbolico".