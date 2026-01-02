MILANO CORTINA: ATTESA PER ARRIVO FIAMMA OLIMPICA ALL’AQUILA

L'AQUILA - C'è attesa per domani, sabato 3 gennaio, quando L'Aquila ospiterà il passaggio della Fiamma olimpica di Milano Cortina 2026.

La partenza della staffetta è prevista alle 18.20 da viale Crispi, con un percorso nel centro storico e rientro alle 19.30 in Villa Comunale, nel piazzale dell'Emiciclo, dove si terrà la cerimonia con l'accensione del braciere.

Tra i tedofori annunciati figurano Paolo Aquilio e Christian Dervishi, atleti Special Olympics medagliati ai mondiali; Giovanni Scalisi, campione italiano di sci; Alessandra Susmeli, pluricampionessa italiana di pattinaggio su pista; Elena Zappone, atleta del Cus L'Aquila rugby femminile; la ginnasta Martina Ianni, oro interregionale nella specialità Gold Senior 1; e Marco D'Onofrio, tre volte campione d'Italia con L'Aquila Rugby, che accenderà il braciere. Partner dell'evento Eni e Coca-Cola.

Per l'occasione sarà allestito un Villaggio Olimpico, con interventi del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, del presidente Coni Abruzzo Antonello Passacantando, del presidente Fisi Angelo Ciminelli, del consigliere comunale delegato alla Montagna Luigi Faccia, la testimonianza del giornalista sportivo Enrico Giancarli e un'esibizione musicale a cura di Federlibertas L'Aquila.

"Un appuntamento che va oltre il rito sportivo, un contenitore di significati e valori che uniscono", hanno dichiarato Biondi e l'assessore allo Sport Vito Colonna.

Il percorso in città: viale Crispi, viale e piazzale Collemaggio, via Caldora, via Strinella, via Pescara, via Castello, viale Malta, piazza Battaglione Alpini, corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo, corso Federico II, viale Crispi, piazzale Caduti del Soccorso, Villa Comunale-Emiciclo.