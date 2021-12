“MILIARDO SU A24 E A25, ALTRIMENTI NON SERVE”, STRADA DEI PARCHI SU PNRR: “GOVERNO DECIDA”

L’AQUILA – “Se il Governo non decide il dà farsi, non partirà né la messa in sicurezza delle autostrade né l’effettivo piano, duraturo, per il contenimento delle tariffe. Ovviamente, le responsabilità, a questo punto, per quanto riguarda la gestione futura della autostrade non possono ricadere sul concessionario”.

Così Riccardo Mollo, amministratore delegato di Strada dei Parchi, concessionaria delle autostrade A24 e A25, del gruppo abruzzese Toto, a margine del convegno sul Pnrr che si è svolto stamani all’Aquila alla presenza del ministro per le Infrastrutture Enrico Giovannini.

“Se il miliardo di euro del Pnrr previsto dal commissario Gentile per interventi e manutenzione non finisce nel piano economico e finanziario, non serve a nulla. E il piano di messa in sicurezza non decolla. Oggi non c’è stata alcuna indicazione”.

“In tal senso, il Governo deve decidere cosa fare – spiega ancora Mollo -. Sull’approvazione del Pef tutto è fermo. Nonostante la nomina di due commissari, il Gentile, nel 2019, e Fiorentino che ha sostituito Barillà, nel 2020”, conclude l’ad di Strada dei Parchi.