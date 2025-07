MILLE GIORNI DI GOVERNO MELONI: TESTA (FDI), “COSTRUITO FUTURO MIGLIORE PER L’ITALIA”

ROMA – “In mille giorni il governo Meloni ha raggiunto traguardi importantissimi”.

Così, in una nota, il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia Guerino Testa.

“In ambito economico – aggiunge – ha realizzato il taglio del cuneo fiscale, la riduzione dell’Irpef e la più importante riforma fiscale che ha rinnovato la normativa ponendo il contribuente sullo stesso piano del fisco; sul fronte delle sicurezza ha posto un tassello fondamentale a favore dei diritti dei cittadini schierandosi al fianco delle forze dell’ordine; in materia di immigrazione poi, ha impresso un cambio netto di rotta rispetto al passato con la grande intuizione del Piano Mattei per rafforzare la cooperazione internazionale con l’Africa su base paritaria. Tantissimi, poi, i provvedimenti in materia di agricoltura a tutela dei prodotti nazionali e sull’istruzione”.

“Tra le soddisfazioni più grandi di questi primi mille giorni di governo i dati sul lavoro- come ribadito proprio oggi dal presidente del consiglio Meloni- con un milione di posti di lavoro in più. Del vecchio governo ricordiamo il bonus monopattino, i banchi a rotelle, il reddito di cittadinanza e i danni del superbonus”.

“Tanto c’è ancora da fare ma in soli mille giorni costruito un futuro migliore per l’Italia”, conclude Testa.