MILLEPROROGHE, ANAAO: “NO A MEDICI IN CORSIA FINO A 72 ANNI”

ROMA – “No a medici in corsia fino a 72 anni, misura utile solo a favorire determinate lobby”.

Così il segretario nazionale Anaao Assomed Pierino Di Silverio commenta le proposte di emendamento al decreto Milleproroghe presentate dalla maggioranza che tornano a proporre la possibilità di mantenere in servizio i medici fino ai 72 anni.

“La nostra convinzione – dice in una nota Di Silverio – è che questa misura serva solo a far resistere delle vere e proprie lobby pseudo universitarie o di altra natura che sono concausa dell’attuale stato del sistema. Invitiamo la cittadinanza a rendersi conto che non possono essere curati da medici che hanno già dato al sistema e che hanno il diritto di poter andare in pensione”.

“Con la proposta di mantenere i medici in servizio fino a 72 anni – commenta Di Silverio – si cerca di far rientrare dalla finestra ciò che era uscito dalla porta principale perché reputata misura inutile per rispondere al problema della carenza di personale, né tantomeno utile ad un rinnovamento di un sistema sanitario in stato agonizzante”.