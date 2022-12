MILLEPROROGHE: FDI ABRUZZO, “PROROGA CONTRATTI USR GRANDE SUCCESSO”

PESCARA – “Altro considerevole risultato per l’Abruzzo grazie alla concretezza del governo Meloni – sempre pronto a garantire sostegno alle istanze dei territori – che infatti, attraverso il decreto Milleproroghe, salvaguarda numerosi contratti di lavoro del personale tecnico e amministrativo degli Uffici speciali per la Ricostruzione, in scadenza il prossimo 31 dicembre, preservando al contempo il medesimo grado di competenza ed efficienza dei servizi offerti”.

E’ quanto dichiarano i parlamentari abruzzesi o eletti in Abruzzo di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, Guido Quintino Liris, Guerino Testa, Rachele Silvestri e Fabio Roscani

Non ci esimiamo dall’esprimere grande soddisfazione per il doppio obiettivo raggiunto per la nostra regione, a beneficio dei livelli occupazionali e delle esigenze del territorio e torniamo a rendere merito anche all’incessante azione del presidente della Regione, Marco Marsilio, per l’impegno fattivo profuso in favore dei professionisti che da oltre tre anni sono al servizio dell’importante attività legata alla ricostruzione”, aggiungono i parlamentari.