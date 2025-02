MILLEPROROGHE: LIRIS E SIGISMONDI, “OK A EMENDAMENTIO CHE SBLOCCA ANCHE LA SOPRINTENDENZA AQUILANA”

L’AQUILA – “Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione del nostro emendamento al dl Milleproroghe che restituisce centralità e operatività a sei sovrintendenze nazionali”. Così in una nota i senatori di Fratelli d’Italia Guido Liris primo firmatario, ed Etelwardo Sigismondi, cofirmatario dell’emendamento al dl Milleproroghe insieme a Elena Leonardi, Domenica Spinelli.

“Il 31 dicembre 2024, infatti, è scaduta la legge del 2020 che consentiva ai funzionari di sei sovrintendenze (provincia di Cosenza; Città metropolitana Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara; Barletta, Andria, Trani e Foggia; Arezzo, Siena e Grosseto; Rieti e Città metropolitana di Roma; L’Aquila e Teramo) di assumere un incarico dirigenziale così da poter assolvere in autonomia e più rapidamente gli impegni. Scaduta la legge, quei funzionari sono decaduti dall’incarico di dirigenti e le soprintendenze sono tornate a dipendere dal capo dipartimento del Mic”.

“L’emendamento approvato proroga la legge del 2020 ancora per tutto il 2025 dando la possibilità al Mic di ristipulare i contratti ai funzionari con incarico dirigenziale nelle more dell’espletamento del concorso di dirigenti che dovrà essere fissato entro l’anno. È un risultato fondamentale in favore dei territori, perché ristabilisce fluidità operativa alle sovrintendenze, che altrimenti verrebbero rallentate dallo scambio di firme di documenti con Roma. Fondamentale soprattutto per la sovrintendenza di L’Aquila e Teramo, che si occupa anche della ricostruzione post-sismica, per questo è doveroso ringraziare l’impegno profuso dal commissario per la ricostruzione, il senatore Guido Castelli, oltre al ministro Alessandro Giuli e agli uffici del Mic. L’auspicio è che sia dato immediato seguito alle indicazioni di questo emendamento”.