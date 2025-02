MILLEPROROGHE: TESTA (FDI), “SU FISCO PUNIRE EVASORI SENZA VESSARE PERSONE ONESTE”

ROMA – “Il provvedimento in discussione, per l’impronta pragmatica legata al buon senso e all’ascolto dei ceti produttivi è, per noi di Fratelli d’Italia, buono e utile. Tra le misure che ritengo più rilevanti c’è, in primo luogo quella che consente alle imprese, agli artigiani, alle piccole e medie imprese di assumere a tempo determinato per dodici e ventiquattro mesi”.

Lo dichiara intervenendo in Aula il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia Guerino Testa.

“Da liberali, pensiamo che siano le imprese a creare posti di lavoro, quindi un minimo di discrezionalità agli imprenditori per poter decidere la durata di un contratto, se vogliamo mantenere l’occupazione, dobbiamo pur darla. Inoltre, in tema di sicurezza, ritengo meritevole di attenzione la misura che rende strutturale l’utilizzo del Taser per un’aliquota di personale dei dipendenti della polizia locale in possesso della qualifica di agenti di pubblica sicurezza”.

“Infine, mi preme puntualizzare l’importanza della misura fiscale legata alla riammissione, con condizioni alla rottamazione quater, per i contribuenti che avevano aderito all’operazione ma erano decaduti dal beneficio fiscale per il mancato insufficiente o tardivo versamento delle rate. Misura così, tanto per cambiare, criticata oltremodo dalla sinistra e dai cinque stelle che non riconoscono l’evasione legata all’incapacità delle persone di far fronte, magari, ad una rata del fisco. Al contrario, la nostra visione è chiara: non c’è spazio per chi vuole fare il furbo, ma chi è onesto e si trova in difficoltà va aiutato”, conclude Testa.