MIMIT: DOMANI A L’AQUILA INAUGURAZIONE CASA DEL MADE IN ITALY

L’AQUILA – Domani, mercoledì 3 luglio, alle ore 11.00, avrà luogo l’inaugurazione della Casa del Made in Italy a L’Aquila (via Monte Guelfi n.2), alla presenza del sottosegretario di Stato Ministero delle Imprese e del Made in Italy Fausta Bergamotto.

Il progetto delle Case del Made in Italy – già inaugurate a Torino, Catania e Perugia – mira a creare una cabina di regia tra i territori per garantire un raccordo efficace tra le sedi locali e le direzioni generali centrali del MIMIT, fornendo risposte alle esigenze del tessuto produttivo.