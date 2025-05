MINACCE A MELONI: SIGISMONDI, “PAROLE ABERRANTI, MONDO POLITICO CONDANNI”

ROMA – “Auguro alla figlia della Meloni la sorte della ragazza di Afragola”: Fdi su Instagram rilancia un messaggio di un presunto ex dipendente del Miur, Ministero dell’Istruzione e del Merito.

“Questo – scrive la premier Giorgia Meloni sui social – non è scontro politico. Non è nemmeno rabbia. È qualcosa di più oscuro, che racconta un clima malato, un odio ideologico, in cui tutto sembra lecito, anche augurare la morte a un figlio per colpire un genitore. Ed è contro questo clima violento che la politica, tutta, dovrebbe sapersi unire. Perché esistono confini che non devono essere superati mai. E difenderli è una responsabilità che va oltre ogni appartenenza”.

Solidarietà bipartisan del mondo politico e, in una nota, il senatore abruzzese di FdI Etel Sigismondi scrive: “È vergognoso immaginare di poter arrivare a minacciare la figlia del presidente Meloni pur di attaccare lei. Le parole scritte dal dipendente del Miur sono aberranti e dovrebbero ricevere la condanna di tutto il mondo politico ed istituzionale, e bisogna mettere uno stop definitivo a questo tipo di dialettica che abbassa il livello del dibattito a quello delle bestie. Solidarietà a Giorgia Meloni, e alla figlia, l’ottimo lavoro che sta facendo non deve essere minimamente scalfito da questi gesti ignobili”.