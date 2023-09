MINACCE A SALVINI, D’ERAMO: “BASTA CLIMA D’ODIO, CONDANNA SIA FERMA E UNANIME”

ROMA – “Solidarietà e vicinanza al vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, per le ignobili minacce ricevute. Chi lo conosce sa che non si lascerà condizionare da tali intimidazioni e continuerà come sempre a portare avanti il suo lavoro. Verso gravi simili atti deve esserci una condanna ferma e unanime da parte di tutte le forze politiche. Basta con il clima d’odio”.

Così in una nota l’aquilano Luigi D’Eramo, sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti ha fatto sapere di essere stato vittima di minacce di morte sui social e ha annunciato querele: “Insulti e minacce di morte su Instagram. Paura? No. Querela? Sì”, ha scritto Salvini su Facebook, pubblicando una combo con la

sua foto e uno screenshot in cui si leggono le parole inviategli da un utente di cui lascia evidente il nome profilo. ‘Minacce di morte? Nessuna paura’, è la scritta che appare evidenziata nell’immagine.