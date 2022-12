PIANELLA – Prova ad andar via dal supermercato senza pagare la merce e, alla vista dei carabinieri, allertati dal personale dell’attività, tira fuori un machete, brandendolo contro chiunque; una volta fuori, danneggia un’auto in sosta con l’arma e minaccia i militari, tanto che uno di loro, per farlo desistere, spara un colpo di pistola in aria. Alla fine, non senza difficoltà, i carabinieri riescono a disarmare l’uomo e ad arrestarlo.

Protagonista dell’episodio, avvenuto oggi a Pianella (Pescara), è un 35enne originario della Costa d’Avorio, finito in manette per rapina impropria, danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi atte ad offendere.

Già lo scorso 15 dicembre lo straniero era stato arrestato sempre dai militari dell’arma di Pianella per resistenza e violenza a pubblico ufficiale: in conseguenza di controlli di polizia all’Interno di una tabaccheria del paese aveva opposto resistenza, procurando ai 2 Carabinieri operanti lesioni giudicate guaribili in 7 e 10 giorni.

Dopo il rito direttissimo era stato condannato a cinque mesi e 15 giorni di reclusione con pena sospesa e immediatamente rimesso in libertà. Dopo l’episodio odierno lo straniero è finito in carcere