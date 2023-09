MINACCE DI MORTE ALL’EX CON TELEFONATE E MESSAGGI: POLIZIA ARRESTA UN 50ENNE PESCARESE PER STALKING

PESCARA – Personale della Squadra Volante ha tratto in arresto un uomo di 50 anni, residente a Pescara, accusato del reato di Stalking.

Nei giorni addietro, la vittima, che aveva avuto una relazione sentimentale con il 50enne, interrotta ad agosto, si è rivolta alla Polizia di Stato spaventata dalle continue minacce di morte fatte dall’uomo con telefonate e messaggi per ultimo in data 12 settembre. La donna in precedenza aveva già tentato di lasciarlo, ma l’uomo, non accettando tale decisione, l’aveva ugualmente minacciata dicendole che le avrebbe tagliato la faccia e bruciato casa e macchina. Lo stalker aveva anche contattato le figlie della donna, nate da una precedente relazione, al fine di denigrarla.

Per questi motivi il P.M., ricevuta la tempestiva segnalazione ha subito chiesto la custodia in carcere eseguita dalla Squadra Volante.