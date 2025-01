MINACCIA DI FAR SALTARE UN APPARTAMENTO A SPOLTORE: ARRESTATO DAI CARABINIERI

SPOLTORE – In questo fine settimana, un tempestivo intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pescara ha scongiurato una possibile tragedia in un appartamento di via Collevento, a Spoltore (Pescara). Nell’occasione, un uomo classe 93, è stato tratto in arresto poichè aveva minacciato di far esplodere l’abitazione che aveva concesso in locazione. Secondo una prima ricostruzione effettuata il 32enne, in possesso di una copia delle chiavi dell’appartamento, era entrato nell’immobile si era barricato all’interno delle stanze senza alcun valido e apparente motivo ma si presume solo per rientrarne in possesso.

Nella circostanza la situazione era rapidamente degenerata poiché in un primo momento il soggetto aveva dichiarato che non sarebbe più uscito e successivamente che lo avrebbe fatto saltare in aria piuttosto che concederlo ancora in affitto, seminando il panico tra i residenti ed i vicini.

A questo punto è stato lanciato l’allarme e attivate le procedure per mettere in sicurezza l’intera area. È stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Pescara che in un primo momento hanno interrotto la fornitura del gas per evitare che potesse verificarsi una detonazione e successivamente hanno forzato la porta d’ingresso dell’appartamento, per consentire l’intervento degli operanti. L’autore del gesto è stato fermato, senza alcun danno alle persone, nonostante la resistenza opposta dallo stesso che ha cercato di colpire il personale intervenuto con calci e pugni. L’arrestato è stato poi trasferito su disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso la Casa Circondariale di Pescara, mentre l’appartamento è stato restituito al legittimo utilizzatore.