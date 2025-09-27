MINACCIA GUARDIA GIURATA COL COLTELLO DAVANTI ALL’OSPEDALE DI AVEZZANO: ARRESTATO 58ENNE

AVEZZANO – È notte fonda quando al numero unico di emergenza “112” arriva una concitata richiesta di aiuto dal pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano (L’Aquila): viene segnalata la presenza di un uomo visibilmente alterato che, dopo aver infastidito medici, infermieri e pazienti in attesa di visita, stava minacciando con un coltello la guardia giurata in servizio di vigilanza all’ospedale, “colpevole” di aver tentato di allontanarlo.

L’intervento dei Carabinieri è fulmineo e, in pochi istanti, una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile di Avezzano si precipita sul posto.

L’equipaggio – si legge in una nota -, rendendosi conto della situazione di pericolo, provvede a fermare l’uomo, un 58enne già gravato da precedenti vicende penali, e a disarmarlo.

La successiva perquisizione permette ai Carabinieri di rinvenire un altro coltello nelle tasche del 58enne e le due armi, una delle quali con lama retrattile, vengono sottoposte a sequestro.

Per il 58enne scatta l’arresto in flagranza per resistenza a un pubblico ufficiale e porto abusivo di armi e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avezzano, viene condotto presso il carcere San Nicola del capoluogo marsicano, dove attenderà l’esito dell’udienza di convalida.