PACENTRO – Quattro turisti altoatesini si sono messi in salvo, nel pomeriggio, da una mini valanga che si è formata sul Monte Amaro, in località Rava della Giumenta Bianca, tra Pacentro e Sant’Eufemia a Maiella, in Abruzzo.

I quattro, da quanto si è appreso, erano saliti in quota, a 1280 metri, per un’escursione di gruppo, approfittando anche del clima favorevole. Terminata la gita in montagna, hanno notato il distacco del manto nevoso che ha dato origine ad una slavina. Sono quindi riusciti a scendere a valle senza riportare ferite.

“Abbiamo segnalato l’episodio alle autorità competenti. Fortunatamente non siamo stati coinvolti nel senso che siamo riusciti a tornare alla base senza intoppi. Anche se lo spavento c’è stato”, ha raccontato uno dei quattro escursionisti.