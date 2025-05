MINIRUGBY: DOMENICA A L’AQUILA AL VIA TORNEO NAZIONALE DEDICATO A SERGIO DEL GRANDE

L’AQUILA – Appuntamento domenica 11 maggio dalle ore 9:00, sul campo di Centi Colella per il torneo dedicato al Minirugby, in ricordo di Sergio Del Grande, storico giocatore ed allenatore della Polisportiva L’Aquila Rugby, che ha dedicato una vita al culto e alla diffusione del rugby nella nostra città.

“Sergio Del Grande ha contribuito, insieme ai fratelli Gaetano e Carlo, a scrivere pagine importanti del rugby aquilano. Sergio in particolare ha dedicato tutta la sua vita anche alla divulgazione dello sport, rivolgendosi soprattutto alle nuove generazioni. Anch’io ho avuto il privilegio di essere allenato da lui nei primi anni della carriera”, così, lo ricorda, Gino Troiani, rugbista e dirigente sportivo a cui si deve l’intuizione del Memorial.

“Al torneo parteciperanno atleti provenienti anche da fuori regione, con 25 squadre suddivise tra Under 8, Under 10, Under 12, per un totale di circa. 320 bambini. Abbiamo previsto anche un’attività non ufficiale con bambine e bambini dell’Under 6; sarà una bella giornata di sport, di divertimento e di condivisione, che si concluderà con l’immancabile Terzo Tempo”, conclude Troiani.

Al termine del Torneo le premiazioni per tutte le squadre partecipanti, che saranno effettuate, oltre che da Stefania Del Grande, figlia di Sergio, da tanti campioni neroverdi che hanno fatto la storia del rugby aquilano.