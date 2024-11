MINISTERO DELLA CULTURA: L’ABRUZZESE VALENTINA GERMIGNANI CAPO DI GABINETTO DI GIULI

ROMA – L’abruzzese Valentina Gemignani, 52 anni, è il nuovo capo di Gabinetto del Ministero della Cultura.

Nata a Chieti, laureata a Teramo, dal 2020 era dirigente di prima fascia del Ministero della Economia e Finanza, Gemignani sostituirà Francesco Spano che si era dimesso la scorsa settimana.

Il dirigente di origini abruzzesi un avvocato ed è sposata con Basilio Catanoso, deputato catanese del centrodestra dal 2018 con FdI.

“Apprendo con viva soddisfazione la notizia della nomina a capo di gabinetto del ministero della cultura della dottoressa Valentina Gemignani, stimata dirigente del Mef, nata a Chieti e laureata a Teramo. La presenza di una donna abruzzese al fianco del ministro Alessandro Giuli è una bella notizia per la nostra terra e motivo di orgoglio per tutti. A Valentina Gemignani gli auguri di buon lavoro improntati alla massima collaborazione, al ministro Giuli i complimenti per l’ottima scelta effettuata”, ha sottolineato in una nota il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di FdI.