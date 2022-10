MINISTERO SALUTE, SI INSEDIA SCHILLACI: “MAI FATTO PARTE CTS EMERGENZA COVID”

ROMA – Passaggio di consegne tra il ministro della Salute uscente, Roberto Speranza, e il nuovo ministro della Salute, Orazio Schillaci.

È quanto rende noto un comunicato del ministero della Salute.

Il Ministero della Salute comunica inoltre, che il ministro Orazio Schillaci, dal momento dell’assunzione dell’incarico, non è più tra i componenti del comitato scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità, organo di indirizzo e di coordinamento dell’attività scientifica dell’Istituto stesso.

Il ministero precisa, inoltre, che il Ministro non ha mai fatto parte del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito per supportare le attività di coordinamento per il superamento dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.