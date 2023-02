MINISTRO ABODI VENERDÌ A L’AQUILA: È GIÀ IL QUARTO DELLA SQUADRA DI GOVERNO DI MELONI IN CITTÀ

L’AQUILA – A quattro mesi dall’insediamento del nuovo governo di centrodestra di Giorgia Meloni, arriva a L’Aquila in visita un altro ministro, il quarto: è Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani. Tappe e dettagli della visita, in agenda venerdì prossimo, non sono stati ancora resi noti, ma al centro dell’incontro ci sarà probabilmente anche la realizzazione del Centro nazionale del servizio civile universale, già oggetto di un sopralluogo nei giorni scorsi da parte del capo dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale della presidenza del Consiglio dei ministri, Michele Sciscioli.

Il dato politico intanto è che, con l’avvento della premier Meloni, leader di Fdi, candidata ed eletta nel collegio L’Aquila-Teramo, l’attenzione e la vicinanza del governo nazionale per il capoluogo d’Abruzzo sono sensibilmente cresciute, rispetto agli anni passati, dove i ministri si vedevano soprattutto in campagna elettorale.

In questo senso conta molto il peso del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, amico di vecchia data di Giorgia Meloni ed uomo forte della politica regionale, insieme al presidente della Regione, Marco Marsilio, futuro ricandidato, entrambi di Fdi. L’Aquila e l’Abruzzo sono stati del resto uno dei trampolini di lancio dell’ascesa di Fdi in Italia, con la vittoria di Biondi alle elezioni del 2017, quando il partito valeva il 4-6% dei consensi, bissata con la riconferma alle comunali di giugno scorso, al primo turno. E con la vittoria di Marsilio nelle regionali del febbraio 2019, a capo della coalizione di centrodestra.

A dicembre in città era arrivato il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci, in occasione del convegno “La ricostruzione dei centri storici dell’Aquila e dei comuni del cratere”, a gennaio è stata la volta del ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin per il convegno sulle comunità energetiche rinnovabili, a inizio febbraio è stata la volta del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, nell’ambito dell’ iniziativa “Facciamo semplice l’Italia”. In città sono poi arrivati il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, che ha partecipato al tavolo di lavoro organizzato dal sindaco Biondi per fare il punto, tra le varie attività che riguardano il Corpo dei Vigili del Fuoco, anche sul consolidamento del distaccamento presso l’Aeroporto dei Parchi, e il sottosegretario al Ministero per l’Università e la Ricerca Augusta Montaruli per partecipare all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Accademia delle Belle Arti.

Andrea Abodi, di Fdi, è stato presidente dell’Istituto per il Credito sportivo, un incarico giunto all’apice di una lunga carriera nel mondo della dirigenza sportiva, che lo ha portato, tra l’altro, ad essere tra i cofondatori di Media Partners, presidente della Lega calcio di serie B, consigliere della Figc, e consigliere di Coni Servizi.