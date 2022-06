MINISTRO CARFAGNA A CERCHIO: “GRANDE ATTENZIONE A COMUNITA’ CHE HA ACCOLTO BIMBI UCRAINI”

CERCHIO – “La partecipazione del ministro e dell’ambasciatore è un segno di attenzione rilevante per una piccola comunità come la nostra che, con le proprie forze e l’aiuto di infaticabili cittadini, è riuscita a far tornare il sorriso ai bambini in fuga dalla guerra”.

Così, in una nota, il primo cittadino Gianfranco Tedeschi commenta la visita del ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna, e dell’ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash, a Cerchio (L’Aquila), il borgo abruzzese che per primo ha accolto 40 minori ucraini, allestendo un centro di accoglienza proprio nella ex scuola elementare del paese.

Presenti i consiglieri regionali Simone Angelosante e Mauro Febbo, il senatore Nazario Pagano, il Prefetto e il Questore dell’Aquila, il Comandante Compagnia Carabinieri di Avezzano, il Comandante Compagnia della Finanza di Avezzano, i rappresentanti dei comuni del territorio marsicano, il vicario del vescovo di Avezzano, il parroco di Cerchio e le associazioni cittadine.

“Una presenza importante che sottolinea la speranza, l’umanità e solidarietà, quali valori protagonisti di questa emozionante giornata”.