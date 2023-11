VICEMINISTRO ISTRUZIONE DELLA MACEDONIA DEL NORD RICEVUTO ANCHE DA GSSI L’AQUILA E LANTERNA MAGICA

L’AQUILA – “Siamo onorati e molto felici della visita di Agim Nuhiu su iniziativa della nostra associazione culturale”.

Lo ha detto il presidente di Rilindja Abdula “Duli” Salihi a margine della visita all’Aquila del viceministro dell’Istruzione della Macedonia del Nord Agim Nuhiu. “Un incontro”, ha detto ancora Salihi, ” voluto dal sodalizio culturale con l’obiettivo di sensibilizzare la governance del nostro Paese di origine alla realtà sociale e lavorativa dei nostri connazionali che vivono all’Aquila anche in relazione agli sforzi compiuti nel senso dell’accoglienza e dell’integrazione”.

Un’occasione anche per capire in cosa la comunità di albanesi/macedoni ha bisogno maggiormente di supporto e capire quali siano le necessità o i servizi necessari che la stessa comunità può ricevere attraverso le ambasciate di competenza. Nuhiu ha incontrato ieri in Emiciclo il vicepresidente vicario del Consiglio regionale Roberto Santangelo.

A seguire, nella sede del Centro Servizi per il Volontariato, ha presieduto un incontro con le comunità e una delegazione dell’istituto cinematografico ‘La Lanterna Magica’, uno dei partner di Rilindja. Quindi, un confronto al Gssi con la rettrice Paola Inverardi.

“Serve”, ha sottolineato Salihi, “sensibilizzare, dare input in più ai membri della comunità affinché partecipino alle attività dell’associazioni. L’obiettivo è quello della cura e mantenimento delle proprie origini, cultura, lingua e tradizioni. Ormai, i bambini di terza generazione nati nella Penisola considerano l’italiano come lingua madre e sono a tutti gli effetti parte costituente della società, in qualità di italiani. Per questo, è importante ricordare loro dove hanno le radice perché, come di disse un noto scrittore, ‘un popolo senza la conoscenza della propria storia, origine e cultura è come un albero senza radici’.