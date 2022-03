MINISTRO DISABILITA’ STEFANI A TORTORETO, ZENNARO: “INCLUSIONE VOCAZIONE PER IL TERRITORIO”

TORTORETO – “L’importanza della disabilità e del terzo settore è centrale per la Lega e la presenza del ministro Stefani dimostra l’attenzione a tutti i livelli verso i piccoli comuni”.

Queste le parole dell’onorevole Antonio Zennaro (Lega) a margine dell’incontro con il Ministro per le Disabilità Erika Stefani, avvenuto presso la sala consiliare del comune di Tortoreto (Teramo).

“Dopo il traguardo della bandiera Lilla, che vede il comune di Tortoreto primo in Abruzzo ad ottenere il riconoscimento per l’accoglienza verso i disabili, la visita del ministro sancisce ulteriormente l’obiettivo di fare sempre di più per favorire lo sviluppo di politiche accessibili” prosegue Zennaro in una nota.

“L’inclusione non è solo un obiettivo, ma può rappresentare una vera e propria vocazione per questo territorio, soprattutto dal punto di vista turistico”.

Insieme al sindaco Domenico Piccioni, l’incontro ha visto la presenza dell’amministrazione e alcuni rappresentanti di associazioni per disabili, hanno partecipato all’incontro il segretario regionale Lega Abruzzo Luigi D’Eramo, il deputato Giuseppe Bellachioma, il coordinatore provinciale di Teramo Jwan Costantini, il consigliere regionale Simona Cardinali, la responsabile regionale dipartimento disabilità Lega Maria Di Domenico e il consigliere comunale di Tortoreto Nico Carusi.