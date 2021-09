MINISTRO GIORGETTI A ROSETO: “QUI IMPRENDITORI CORAGGIOSI”, “AFFRONTEREMO CRISI AUTOMOTIVE”

ROSETO – ” “Nel nostro paese ultimamente quello che fa notizia è sempre più spesso la crisi, anziché il successo delle migliaia di imprenditori che invece producono ed hanno successo. Ed è proprio quello che ho avuto modo di vedere oggi qui su questo territorio. Io davvero non pensavo di poter trovare delle realtà così importanti, di tale avanguardia tecnologica che lavorano egregiamente, producono e fanno innovazione rappresentando un’economia di eccellenza”.

Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, della Lega, ieri sera a Roseto a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, William Di Marco.

Ad accoglierlo in prima fila, oltre al candidato sindaco il senatore Giuseppe Bellachioma, e la consigliera regionale, Simona Cardinali, entrambi candidati consiglieri nella lista della Lega, il segretario regionale e deputato Luigi D’Eramo, il deputato Antonio Zennaro e l’assessore regionale Pietro Quaresimale.

Giorgetti ha fatto visita alla zona industriale di Voltarrosto e all’azienda Liofilchem, nell’azienda Cordivari a Pagliare di Morro d’Oro, infine all’Oslv Italia a Santa Lucia.

Ha poi concluso il suo tour rosetano nel giardino di Villa Paris, dove è stato accolto da circa 250 persone tra politici, imprenditori, rappresentanti di categorie.

“Viviamo una fase critica e abbiamo bisogno di imprenditori coraggiosi, – ha detto Giorgetti – e qui sul territori rosetano ce ne sono. Al di là delle bellezze naturali e del turismo, Roseto, che ha anche un bellissimo nome, ha un importante tessuto industriale. Ha solo bisogno di un bravo sindaco”.

“Tra le realtà in crisi c’è l’automotive, dove c’è un problema di carattere strutturale e strategico, e poi c’è la Riello, dove ci sono competenze e capacità che non devono essere disperse. La situazione è complicata ma dobbiamo essere fiduciosi. L’11 ottobre ci sarà un tavolo al ministero per discutere di queste realtà”.

L’INCONTRO A VILLA PARIS