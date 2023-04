MINISTRO LOCATELLI INCONTRA LA PICCOLA NOEMI: “BIMBA ALLEGRA E BELLISSIMA”

PESCARA – Nella sua due giorni in Abruzzo il ministro alla Disabilità Alessandra Locatelli ha fatto visita, a Guardiagrele (Chieti), alla famiglia di Noemi Sciarretta, la bambina affetta da atrofia muscolare spinale tipo1, e al termine della visita ha rivelato che “Noemi è una bambina allegra e bellissima ci siamo abbracciate e le ho portato anche un regalo, con il padre Andrea condividiamo il progetto della terapia subintensiva infantile ed ho assicurato il mio totale sostegno”.

Locatelli poi ha proseguito il suo tour in Abruzzo, ospite dell’Associazione “Diversi Uguali” a Pescara , del “Centro aggregativo Giovanile” e della “Fabbrica dei disabili” a Silvi; per poi proseguire a Giulianova per la “Piccola Opera Charitas”. e per la società sportiva “Amicacci”.

Domani parteciperà a Teramo al Convegno sugli Stati Generali delle Politiche per la disabilità e per il sociale e nel pomeriggio sarà a L’Aquila dove, dopo una visita istituzionale al presidente della Regione, Marco Marsilio, parteciperà ad una tavola rotonda sulla terapia intensiva pediatrica ed ad una Santa Messa celebrata dal Cardinale Petrocchi alla Chiesa di Santa Maria del Suffragio.