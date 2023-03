PESCARA – I nuovi ingressi in Forza Italia in Abruzzo dimostrano “che il partito cresce e si rende protagonista del centrodestra come anima popolare e riformista”.

Parola del ministro degli Esteri Antonio Tajani, oggi in tour in Abruzzo.

Proprio ai margini della conferenza stampa che si è tenuta questo pomeriggio presso il Comune di Pescara, i consiglieri regionali di Valore Abruzzo Simone Angelosante e Manuele Marcovecchio hanno ufficializzato il loro ingresso in Forza Italia.

Questo per Antonio Tajani è il segno non di una competizione all’interno del centrodestra ma di “equilibri che devono portare ad allargare tutta la compagine, non una competizione tra alleati a chi prende più voti, ma per portare tutto il centrodestra ad avere più voti. Penso a chi oggi milita nelle civiche, alle prossime elezioni europee, ai delusi della svolta a sinistra del Pd. Noi siamo saldamente al centro del centrodestra, e al centro della vita politica italiana. Vogliamo una presenza cospicua di Forza Italia a Bruxelles”.

Il ministro degli esteri nella sua tappa pescarese del tour in Abruzzo, ha insomma affrontato il tema delle scadenze elettorali “anche qui in Abruzzo per le regionali del prossimo anno puntiamo ad avere un risultato a due cifre”, e nello stesso tempo ribadire come “non ci sia una rivalità tra alleati ma raccogliere voti perché facciamo cose buone”.