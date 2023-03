MINISTRO TAJANI IN ABRUZZO, “PACE IN UCRAINA, CINA PUO’ SVOLGERE RUOLO FONDAMENTALE”

SAN GIOVANNI TEATINO – “La Cina può svolgere un ruolo fondamentale. Noi siamo ben lieti se il presidente cinese deciderà di essere protagonista di un’azione di pace. Abbiamo chiesto anche in occasione della visita del capo della diplomazia cinese, che di fatto è il numero due della Repubblica popolare cinese, di svolgere un’azione positiva e lo ha assicurato sia al presidente Mattarella sia a me. Speriamo che si vada avanti per raggiungere l’obiettivo della pace. La pace, però, non è la resa dell’Ucraina”.

Lo afferma, commentando positivamente l’invito di Zelensky a Xi Jinping, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un evento a San Giovanni Teatino (Chieti).

“C’è stato questo invito di Zelensky e io spero che Xi Jinping accetti – prosegue – Dobbiamo lavorare per la pace. Noi siamo impegnati a difendere l’indipendenza dell’Ucraina. Ieri lo ha ribadito il presidente del Consiglio durante la lunga telefonata che ha avuto con Zelensky, io ho ribadito il nostro impegno al segretario di Stato Usa Blinken”.