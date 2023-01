MINORANZA CONTRO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE: NUOVO ESPOSTO AL PREFETTO DI CHIETI

CHIETI – Dopo la segnalazione al Prefetto a firma dell’avvocato Serena Pompilio partita ieri, nella giornata di oggi è stata inviata una nuova segnalazione con richiesta di incontro al Prefetto per gravi irregolarità facenti capo alla Presidenza del consiglio che impediscono il dibattito politico e democratico. Con un’altra segnalazione a firma dei consiglieri Serena Pompilio, Fabrizio Di Stefano, Mario Colantonio, Liberato Aceto, Emma Letta, Maurizio Costa, Bruno Di Iorio, Giampiero Riccardo, Carla Di Biase, Giuseppe Giampietro e Roberto Miscia “si denuncia l’ennesimo atto antidemocratico perpetrato dal Presidente del Consiglio”. Nel mirino il presidente Febo.

“Presidente che non assolve, o non sa assolvere, quel ruolo super partes”, dicono quelli dell’opposizione, “che dovrebbe ricoprire adottando di volta in volta atti in totale contrarietà al regolamento comunale che vedono Commissioni annullate e lasciate immobili senza presidenti per mesi, documentazione sistematicamente non consegnata contrariamente ai principi di trasparenza, consigli comunali convocati con urgenza senza averne i requisiti, capigruppo spostate nottetempo. Presidente del Consiglio evidentemente impegnato in altro sempre assente negli Uffici di Presidenza per assolvere al proprio ruolo. Intervenga il Prefetto a sostegno della dialettica politica libera e democratica!”.