MIOPIA E LENTI OFTALMICHE: CONVEGNO BANCA DEGLI OCCHI E HOYA LENS ITALIA, LA DIRETTA

L’AQUILA – Diretta streaming del convegno “Up-to date sulle lenti oftalmiche innovative – speciale Miopia”, in programma a L’Aquila, alla Dimora del Baco, lungo la Statale 17 in località Centi Colella, dalle ore 18 di venerdì 6 ottobre.

L’evento è organizzato dalla Banca degli occhi di L’Aquila, centro di riferimento regionale per Abruzzo e Molise, diretta dal dottor Germano Genitti, primario del reparto di Oculistica dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, in collaborazione con Genitti ottici e Hoya Lens Italia che è parte di Hoya Corporation, multinazionale giapponese leader mondiale nel segmento delle lenti oftalmiche di alta gamma e protagonista anche nella progettazione e realizzazione di presidi medici-chirurgici e prodotti di ottica elettronica.

L’evento di approfondimento di tecniche innovative relative soprattutto alla vista dei più giovani, vedrà anche la collaborazione di tutti i medici della Clinica Oculistica di L’Aquila diretta dal Prof Silvio Di Staso e di molti altri medici oculisti abruzzesi.

“Nel corso degli anni la ricerca ha dimostrato che per la correzione della miopia sono stati fatti passi da gigante – spiega il dottor Genitti -. A L’Aquila vogliamo fare un punto della situazione importante con illustri ospiti come l’ad della multinazionale Hoya e medici oculisti di grande rilievo. Sarà un contributo importante soprattutto per le soluzioni da dare ai più giovani sempre più fragili per l’uso dei dispositivi, molto spesso utilizzati fuori da ogni regola”.

I saluti e le presentazioni saranno a cura, alle ore 18,30, dello stesso dottor Genitti.

A seguire l’intervento del dottor Maurizio Veroli, amministratore delegato Hoya Lens Italia, dal titolo “Hoya e il suo impegno nel migliorare la vita delle persone”, e quello di Silvano Larcher, responsabile Relazioni con la Classe Medica di Hoya, che illustrerà le caratteristiche delle lenti Miyosmart e le nuove soluzioni per il controllo della progressione miopica.

Sarà dunque la volta dell’intervento del dottor Genitti, dal titolo “L’importanza di gestire la miopia, risultati della pratica clinica”.

Seguirà la tavola rotonda “Le soluzioni innovative a disposizione del medico oculista, quali consigliare”, ed è previsto l’intervento del professor Silvio Di Staso, Direttore Clinica Oculistica dell’Università degli studi di L’Aquila.

A conclusione della giornata, cena placée presso il Baco da Seta, previsto anche un omaggio tecnologico ed in linea con l’argomento per tutti i medici oculisti che prenderanno parte all’evento.