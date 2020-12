“MIRABILIA”, LA MUSICA APRE I MUSEI: 1, 6 E 10 GENNAIO CONCERTI ONLINE A SULMONA, PESCARA E L’AQUILA

L’AQUILA – Tre concerti per comunicare i Musei e le loro bellezze durante la chiusura e per far risuonare al loro interno la festosità del Natale e del potere della cultura, musicale ed artistica insieme.

Il direttore Regionale Musei Abruzzo, Mariastella Margozzi e il direttore del Museo Nazionale d’Abruzzo -Munda a L’Aquila, Maria Grazia Filetici insieme a Valentina Garramone, direttore delle Abbazie di San Clemente a Casauria e di Santo Spirito al Morrone – Sulmona, accolgono all’interno dei tre prestigiosi siti abruzzesi la Musica per eccellenza, eseguita da gruppi musicali di qualità e prestigio, che si esibiranno a porte chiuse nel rispetto delle regole anti Covid dando vita a suggestivi incontri tra arte e musica, che saranno trasmessi attraverso una connettività diffusa.

Il pubblico riabbraccerà i Musei nel segno della fiducia nella continuità culturale e dell’accessibilità anche da remoto dei luoghi della cultura.

Il Progetto culturale condiviso con la Direzione Generale Musei nella persona del Direttore Generale Massimo Osanna, è stato organizzato dalla Direzione Musei Statali della Città di Roma e curato da Anna Selvi.

I concerti saranno trasmessi on-line sulle pagine facebook Direzione Regionale Musei Abruzzo e Munda – Museo Nazionale d’Abruzzo.

