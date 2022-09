MIRO’, FEBBO: ” DAL COMITATO VIA STOP DEFINITIVO A PROGETTO”

CHIETI – “Dal Comitato Via stop definitivo al centro commerciale Mirò. Come da sempre sostenuto a tutti i livelli ed in tutte le sedi i manufatti realizzati dalla Società Sile Costruzioni, nel centro commerciale di via Tirino, sono privi di autorizzazioni e pertanto nonostante le insistenze, pur legittime e giustificabili della ditta, oggi il Comitato VIA non ha potuto che prenderne atto e ‘bocciare’ la richiesta. Una decisione che ha richiesto particolare attenzione e lungaggine per via delle più volte ventilate ‘minacce’ di richieste di danni risarcitorie da parte dei richiedenti e soprattutto perché non supportate dai pareri dei due comuni Chieti e Cepagatti interessati che anche oggi non hanno espresso il proprio parere ritenendolo non dovuto, mentre proprio loro avrebbero dovuto dare diniego ed intervenire da subito nel momento della loro realizzazione”.

Così, in una nota, il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo: “I rappresentanti politici del Comune di Chieti nei fatti e come spesso è accaduto anche per altre vicende, pubblicamente hanno avuto una posizione, nella fattispecie di contrarietà, mentre gli uffici tecnici ne hanno avuto un’altra. Si chiude questa vicenda che da troppo tempo si trascina con la decisione definitiva della Regione Abruzzo. Ora spero che gli uffici comunali preposti intervengano in maniera energica e tempestiva per la demolizione dei manufatti abusivi e la bonifica dell’area”.