MIRO’, FEBBO: “MESSA FINALMENTE LA PAROLA FINE SI PROCEDA ALL’ABBATTIMENTO”

CHIETI – “Come ampiamente anticipato, e come del resto prevedibile, il Comitato regionale Via ha dichiarato improcedibile l’istanza presentata dalla ditta Sile costruzioni relativa al parco commerciale Mirò confermando di fatto il giudizio del 29 luglio scorso”.

È quanto dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo: “A questo punto viene messa la parola fine, definitivamente, al progetto. Mi auguro, e mi attiverò in tal senso, che le amministrazioni comunali interessate, Chieti e Cepagatti, pongano in essere tutti gli atti necessari affinché vengano demoliti i manufatti esistenti mancando le necessarie autorizzazioni”.