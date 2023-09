MISS ABRUZZO 2023: VINCE SIRIA DI GIACOMO, 19 ENNE DI ROCCACASALE. ALLE SUE SPALLE DALILA TANGREDI

TORRICELLA SICURA – Siria Di Giacomo è stata eletta Miss Abruzzo 2023. La proclamazione del titolo di più bella della regione per i prossimi dodici mesi – si legge in una nota – è avvenuta al termine di una serata ospitata nella splendida Torricella Sicura (Teramo), alla presenza di un folto pubblico che ha applaudito tutte le ragazze in concorso.

Siria, 19 anni, è originaria di Roccacasale, uno dei più piccoli comuni abruzzesi (appena 597 abitanti), in provincia dell’Aquila e ha ricevuto fascia e corona da Beatrice Gioia, che aveva vinto il titolo regionale lo scorso anno e da Miss Italia 2022, Lavinia Abate.

Alle sue spalle è giunta Dalila Tangredi, 25 anni, di Magliano de’ Marsi (L’Aquila), che ha vinto il titolo di Miss Rocchetta Bellezza Abruzzo, ma le è stato attribuito anche il titolo di Miss Social Abruzzo per il suo reel di l’Italia racconta l’Italia.

Le altre fasce, che permetteranno alle miss di prendere parte alle Prefinali nazionali di Miss Italia, sono state vinte da Lucia Alfonsi, 22 anni, di Capistrello (L’Aquila), che ha ottenuto la fascia di Miss Sorriso Abruzzo, Claudia Vaccarelli (Miss Miluna Abruzzo), 23 anni dell’Aquila, Elisa Scaricaciottoli (Miss Eleganza Abruzzo), 19 anni di Ortona (Chieti), Gessica Frate (Miss Cinema Dr. Kleein Abruzzo), 23 anni di Francavilla al Mare (Chieti), Alice Staffilano (Miss Framesi Abruzzo), 22 anni di Giulianova (Teramo) e Ilaria Antonucci (Miss Sport Givova Abruzzo), 19 anni di Carsoli (L’Aquila).

L’altra diciannovenne di Torricella Sicura, Giorgia Gjinaj, parteciperà alla prossima fase nazionale con il titolo di Miss Prefinalista Abruzzo 2022, acquisito lo scorso anno classificandosi seconda nel gruppo della regione.

La giuria era presieduta dal sindaco di Torricella Sicura, Daniele Palumbi, ed era composta dal professor Francesco Cianciarelli (alla presenza numero 675 nelle giurie di concorsi di bellezza, recordman mondiale nella speciale classifica), da Luigi Contisciani, presidente del Bim Tronto, dalla consigliera comunale e psicoterapeuta Giulia Di Filippo, dalla presidentessa dell’Associazione Arcut, Arianna Di Medoro, da Giulio Primicino, Area Manager di Framesi per Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise e Puglia, da Marco Di Nicola, presidente del Bim di Teramo, da Lavinia Abate, Miss Italia 2022 e da Beatrice Gioia, Miss Abruzzo 2022.

La provincia dell’Aquila ha fatto la parte del leone in questa edizione di Miss Italia, visto che saranno ben cinque le sue rappresentanti alle prefinali nazionali, mentre due pre-finaliste abruzzesi proverranno dalle province di Chieti e di Teramo.