MISS MONDO ABRUZZO: ROSETO OSPITA LA FINALE SABATO 20 AGOSTO

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, ospita la prima finale regionale di Miss Mondo Italia, organizzata dalla Fourevent Agency esclusivista per le regioni Abruzzo Marche e Molise del Concorso Nazionale di bellezza, l’evento è stato patrocinato dall’Amministrazione Comunale in primis dal sindaco Mario Nugnes e dall’Assessorato al Turismo, Commercio e Sport, nella persona dell’assessore Lorena Mastrilli.

La manifestazione si terrà sabato 20 agosto in Piazza della Repubblica, con inizio dalle ore 21.

Circa 25 miss si contenderanno il titolo che permetterà alla vincitrice di partecipare alle fasi finali nazionali che si terranno a Gallipoli, nel corso della serata verrà eletta anche la Miss Mondo Roseto.

Lo spettacolo si alternerà fra le varie sfilate delle miss con dei momenti musicali con la cantante Lorenza Tedesco e danza, la serata sarà condotta da Antonella Ciocca, coreografie di Valeria Carullo e regia di Camillo Del Romano.