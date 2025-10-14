MISSIONE 6 PNRR: “IN ABRUZZO SITUAZIONE ALLARMANTE”, CGIL CONVOCA CONFERENZA 

14 Ottobre 2025 11:34

Regione - Cronaca, Politica

PESCARA – “A nove mesi dalla scadenza del Pnrr, lo scenario dello stato di attuazione della Missione Salute – M6 in Abruzzo è allarmante”.





Del tema – viene annunciato in una nota – si parlerà domani, mercoledì 15 ottobre, alle ore 11, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella sede della Cgil Abruzzo Molise, in via Benedetto Croce 108, a Pescara.

