MISSIONE ABRUZZESE IN ASIA PER UNA RICERCA SUL DNA DEI POPOLI HIMALAYANI: PRESENTAZIONE A PESCARA

PESCARA -Venerdì 17 febbraio 2023 alle ore 11, nell’Aeroporto d’Abruzzo conferenza stampa di presentazione della missione scientifica ed esplorativa ‘Tabyayabyum 2023’ (montagna sacra in Himalaya da cui prende nome la spedizione).

Gli obiettivi della missione sono: la ricerca scientifica sul Dna antico dei popoli e degli animali himalayani adattati all’ambiente ipossico; l’esplorazione dell’area oltre i 5.000 m per lo sviluppo turistico internazionale del ‘Percorso Bonatti, dal Gran Sasso all’Himalaya’.

La spedizione è organizzata dall’associazione Explora Nunaat International Odv in collaborazione con la Dreamers Destination Ltd di Kathmandu (Nepal) ed è la continuità dello storico evento del maggio 2019 che ha permesso il posizionamento della Bandiera della Regione Abruzzo in vetta all’Everest-Sagarmatha (8.848 m). La missione è supportata dalla Regione.

Interverranno in conferenza stampa: Vittorio Catone, Presidente Saga Aeroporto d’Abruzzo; Davide Peluzzi, Presidente Explora Nunaat International e capo spedizione; Simona Cardinali, Consigliera della Regione Abruzzo; Daniele D’Amario, Assessore al Turismo della Regione Abruzzo; Vincenzo D’Incecco, Consigliere della Regione Abruzzo; Tommaso Navarra, Presidente del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Gli interventi saranno moderati dalla conduttrice Lidia Di Blasio.

Il team Explora partirà il 30 marzo 2023 ed è composto da: Davide Peluzzi, Giorgio Marinelli, Phurba Tenjing Sherpa, Paolo Cocco, Massimiliano Tiriticco, Pthang Sherpa e portatori.